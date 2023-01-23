Омский министр труда и соцразвития Владимир Куприянов исполнил мечту подростка с особенностями здоровья

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

Накануне мечту подростка с особенностями здоровья исполнил заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

15-летний Игорь Иванов живет в Екатерининском сельском поселении Тарского района. Парень находится на домашнем обучении, увлекается программированием. В этом году он планирует сдать экзамены в школе и поступить на программиста. О том, что ему нужен компьютер Игорь, написал на сайте «Елка желаний».

- Компьютер сыну действительно нужен, наш уже совсем старенький, не тянет многие программы. Мы написали письмо на «Елку желаний» и даже не ожидали, что кто-то откликнется. Теперь я знаю, что чудеса случаются, желание сына исполнилось, у него появился стимул учиться, развиваться, получать профессию. Нам вдвойне приятно, что Игоря поздравили лично, уделили внимание. Наша семья выражает огромную благодарность за это новогоднее чудо, за радость и улыбку ребенка, – рассказала мама Игоря Ирина Иванова.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» мечту Игоря Иванова исполнил заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Он пожелал Игорю никогда не сдаваться и всегда идти к своей цели.

- Всероссийская благотворительная акции «Елка желаний» дает возможность сделать ребят счастливее. Сотни детей по всей стране, в том числе из отдаленных сельских поселений, получают подарки. За подарками стоит большая детская мечта. Приятно видеть счастливые лица детей и родителей, – отметил Владимир Куприянов.

Фото: пресс-служба министерства труда и соцразвития Омской области.

Всероссийская акция «Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Акция проводится в четвертый раз и дает возможность исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и семей мобилизованных, а также детей-сирот и ребят, которые проживают на вновь присоединенных территориях.