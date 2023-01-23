Сергей Шелест рассказал о выходе новых автобусов на омские маршруты №24 и 29

Фото: телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

О выходе новых автобусов на маршруты №24 и 29 рассказал мэр Омска Сергей Шелест. Информацию он опубликовал в своем телеграм-канале.

- Благодаря поддержке правительства Омского региона, в 2022 году в городе был реализован большой комплекс мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Экология». В частности, приобретено 33 автобуса большой вместимости, использующих в качестве топлива компримированный природный газ, - пояснил глава горадминситрации.

Весь новенький транспорт был поставлен на учет и забрендирован. Встретить автобусы теперь можно на маршрутах № 24 и 29.

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