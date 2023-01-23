Возле долгостроя на 11 Ремесленной в Омске смонтировали кран

Фото: «О чем говорят в Омске» во Вконтакте
Башенный кран смонтировали возле долгостроя на 11 Ремесленной. Фотографию с места событий выложили подписчики группы «О чем говорят в Омске».
Какие работы ведутся на объекте стоит только догадываться: некоторые полагают, что дом продолжили возводить после 13-летнего перерыва, а другие думают, что каркас под многоэтажку всё-таки начали демонтировать.
Напомним, что работы на объекте приостановились еще в 2009 году после банкротства застройщика.
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