В Омске Госавтоинспекция поймала 18 пьяных водителей за минувшие выходные

Фото: Госавтоинспекция

За минувшие выходные18 пьяных водителей поймала Госавтоинспекция. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы проводились в рамках оперативно-профилактической операции «Трезвость». Попали на крючок инспекторов еще 12 человек без наличия с собой прав и 8 омичей с на незарегистрированных автомобилях.

– В рамках мероприятия автоинспекторы проводили профилактические беседы с водителями: напомнили о пагубном влиянии алкоголя на организм человека, а также об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, – пояснили в ГИБДД.

Неравнодушных омичей просят сообщать о нарушителях в ГИБДД по телефонам: 79-20-10, 79-35-04 или 02.

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