Экс-начальник омской полиции Евгений Быков получил 10 лет колонии

Бывший полицейский также оштрафован на 20 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Быков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. 23 января Кировский районный суд вынес приговор.

Экс-полицейскому назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 миллионов рублей в качестве наказания за получение взяток в крупном и особо крупном размерах.

Напомним, Быкова обвинили в покровительстве предпринимателям: один держал сеть массажных салонов, а второй - торговал контрафактом. Общая доказанная сумма, которую «занесли» полицейскому, составила более 7 млн рублей.

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