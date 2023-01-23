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НовостиПроисшествия23 января 2023 4:45

Экс-начальник омской полиции Евгений Быков получил 10 лет колонии

У бывшего правоохранителя есть возможность обжаловать приговор суда
Андрей ОБНОРСКИЙ
Бывший полицейский также оштрафован на 20 млн рублей.

Бывший полицейский также оштрафован на 20 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Быков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. 23 января Кировский районный суд вынес приговор.

Экс-полицейскому назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 миллионов рублей в качестве наказания за получение взяток в крупном и особо крупном размерах.

Напомним, Быкова обвинили в покровительстве предпринимателям: один держал сеть массажных салонов, а второй - торговал контрафактом. Общая доказанная сумма, которую «занесли» полицейскому, составила более 7 млн рублей.

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