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НовостиОбщество23 января 2023 4:40

Авиакомпания «Нордстар» задержала вылет самолета из Омска в Якутию

Отправление задерживается на 7 часов
Андрей ОБНОРСКИЙ
Чартерный рейс задержался на 7 часов.

Чартерный рейс задержался на 7 часов.

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Вылет самолета из Омска в Якутию задерживает авиакомпания «НордСтар». Чартерный рейс вместо 03.30 должен отправиться в 10.30.

Как сообщает местный аэропорт, задержка произошла из-за позднего прибытия самолета под рейс.

По информации онлайн-табло, посадка на рейс до аэропорта «Талакан» в 10.30 была окончена.

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