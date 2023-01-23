Авиакомпания «Нордстар» задержала вылет самолета из Омска в Якутию

Чартерный рейс задержался на 7 часов. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Вылет самолета из Омска в Якутию задерживает авиакомпания «НордСтар». Чартерный рейс вместо 03.30 должен отправиться в 10.30.

Как сообщает местный аэропорт, задержка произошла из-за позднего прибытия самолета под рейс.

По информации онлайн-табло, посадка на рейс до аэропорта «Талакан» в 10.30 была окончена.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru