Авиакомпания «Нордстар» задержала вылет самолета из Омска в Якутию

Чартерный рейс задержался на 7 часов.
Фото: Дарья АСЛАМОВА
Вылет самолета из Омска в Якутию задерживает авиакомпания «НордСтар». Чартерный рейс вместо 03.30 должен отправиться в 10.30.
Как сообщает местный аэропорт, задержка произошла из-за позднего прибытия самолета под рейс.
По информации онлайн-табло, посадка на рейс до аэропорта «Талакан» в 10.30 была окончена.
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