В Омске лихач сбил опору освещения, чуть не оставив без электричества целый микрорайон

В зимний период электрикам приходится частенько менять опоры из-за лихачей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Микрорайон Юбилейный чуть не остался без электричества из-за лихача. Водитель на полной скорости влетел в опору освещения на улице Попова, 7.
На место пришлось выезжать сотрудникам «Омскэлектро», которые пригнали специальную машину для отогрева почвы.
Аварию на сетях удалось исправить за считанные четыре часа. Как отмечают в ресурсоснабжающей компании, в неделю им приходится менять из-за подобных случаев по 3-4 опоры.
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