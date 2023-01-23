Количество вакансий с ежедневной оплатой выросло в Омской области в три раза

Курьерская доставка в Омске стала популярной со времен пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в три раза выросло количество вакансий с ежедневной оплатой. Такие данные приводит сайт НН.ру. По данным аналитиков, в прошлом году вышеуказанный прирост составил 2,7 раза, работодатели предлагали более 500 вакансий с подобным заработком. Отучается, что ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

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