Омичи получат льготы на покупку или строительство жилья

Подробности соцподдержки можно уточнить в мэрии Омска. Фото: Иван МАКЕЕВ

На покупку или строительство жилья омичи смогут получить льготы. Об этом сообщают в горадминистрации.

Мера поддержки коснется людей с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Также эти категории должны быть поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.

Деньги возможно направить на покупку квартиры, строительство дома или долевое жиль. Подробную информацию можно получить по адресу: Гагарина, 31, корпус 1. Телефон для предварительной записи: 78-79-01.

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