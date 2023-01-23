Омичи могут почувствовать недомогание из-за приближающихся магнитных бурь

Солнце «успокоится» лишь к 9 февраля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за приближающихся магнитных бурь недомогание могут почувствовать омичи. Об этом предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Эксперты прогнозируют, что Солнце станет активным уже с 26 января, поэтому метеозависимым людям стоит обратить внимание на самочувствие.
В норму все влияния космоса придут лишь к 9 февраля.
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