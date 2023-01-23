Пожарная сигнализация сработала в омском отеле «Аmaks»

Тушить пожарным на этом вызове не пришлось.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В омском отеле «Аmaks» сработала пожарная сигнализация. О скоплении машин спасателей сообщили очевидцы в соцсетях.
Жителей города успокоили в главном управлении МЧС, пояснив, что вызов был ложный ввиду неисправности оборудования.
На место выезжали 7 пожарных расчетов. Эвакуация постояльцев не потребовалась.
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