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НовостиПроисшествия23 января 2023 2:51

Самолет из Москвы не смог сесть с первой попытки в омском аэропорту

Причиной второго круга воздушного борта стало некое препятствие
Андрей ОБНОРСКИЙ
Воздушное судно приземлилось через 15 минут после тревожного сообщения.

Воздушное судно приземлилось через 15 минут после тревожного сообщения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском аэропорту с первой попытки не смог сесть самолет из Москвы. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Инцидент произошел 21 января с бортом авиакомпании «Сибирь» рейса S7 2563. Командиру корабля пришлось уходить на второй круг.

- Коснулся своими шасси взлетной полосы, но неожиданно перешел на форсаж и вновь поднялся в воздух. Командир корабля по громкой связи сообщил пассажирам – салон был загружен процентов на 80, что пришлось снова взлететь из-за занятости взлетной полосы,- уточняет издание.

Воздушное судно приземлилось через 15 минут после тревожного сообщения.

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