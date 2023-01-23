Самолет из Москвы не смог сесть с первой попытки в омском аэропорту

Воздушное судно приземлилось через 15 минут после тревожного сообщения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском аэропорту с первой попытки не смог сесть самолет из Москвы. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Инцидент произошел 21 января с бортом авиакомпании «Сибирь» рейса S7 2563. Командиру корабля пришлось уходить на второй круг.

- Коснулся своими шасси взлетной полосы, но неожиданно перешел на форсаж и вновь поднялся в воздух. Командир корабля по громкой связи сообщил пассажирам – салон был загружен процентов на 80, что пришлось снова взлететь из-за занятости взлетной полосы,- уточняет издание.

Воздушное судно приземлилось через 15 минут после тревожного сообщения.

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