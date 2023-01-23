Правительство освободило мобилизованных предпринимателей из Омска от налоговых отчетов

Вся информация о призванных будет передаваться в УФНС. Фото: Александр КОЦ

Мобилизованных предпринимателей из Омска от налоговых отчетов освободило правительство.

Нововведение действует весь период службы человека, а также еще три месяца после демобилизации. Все данные будут переданы в УФНС.

- Принятое решение — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных, среди которых отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов, — рассказали в пресс-службе министерства экономики Омской области.

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