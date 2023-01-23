Омичи пожаловались на занесенные снегом пандусы возле «G-Drive Арены»

Фото: «ЧП Омск» во Вконтакте
Возле «G-Drive Арены» на занесенные снегом пандусы пожаловались омичи. Посты с негодования появились в нескольких пабликах во Вконтакте.
- Вот так завалены снегом спуски для маломобильных групп населения на остановке общественного транспорта с гордым названием G-Drive Arena, - написал автор, подкрепив слова фотографиями.
На кадрах видно, что снега действительно много из-за чего воспользоваться специальным оборудование будет невозможно.
В городской администрации ответили, что уборка территории была произведена в воскресенье.
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