Омичи пожаловались на занесенные снегом пандусы возле «G-Drive Арены»

Фото: «ЧП Омск» во Вконтакте

Возле «G-Drive Арены» на занесенные снегом пандусы пожаловались омичи. Посты с негодования появились в нескольких пабликах во Вконтакте.

- Вот так завалены снегом спуски для маломобильных групп населения на остановке общественного транспорта с гордым названием G-Drive Arena, - написал автор, подкрепив слова фотографиями.

На кадрах видно, что снега действительно много из-за чего воспользоваться специальным оборудование будет невозможно.

В городской администрации ответили, что уборка территории была произведена в воскресенье.

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