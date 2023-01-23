Подрядчик срывает сроки строительства школы в Горьковском Омской области

Фото: «Всети.Омск»

В Горьковском Омской области сроки строительства школы срывает подрядчик. Об этом сообщают «Всети.Омск».

Объект посетила министр образования региона Татьяна Дернова, которая отметила имеющие разногласия между заказчиком и подрядчиком.

- Нет единства между заказчиком объекта, организацией, ведущей строительный контроль, и генподрядчиком в нахождении конструктивных решений. Это серьезно влияет на темп организации работ. Ещё одна большая претензия к подрядчику — недостаточная численность работающих на объекте (их в разные дни не более 60 человек, при нормативе 120, зафиксированном в проектной документации), - пояснила чиновница.

Глава ведомства пообещала, что вопрос будет поднят на ближайшем заседании правительства.

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