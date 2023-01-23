Омский « Авангард» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:2

Фото: Омский « Авангард»

Со счетом 1:2 нижнекамскому «Нефтехимику» проиграл омский « Авангард». Матч прошел на выезде 22 января.

Единственную шайбу в ворота соперника загнал Сергей Толчинский. Омская команда не смогла отбить «прилеты» от Андрея Белозерова и Анселя Галимоа.

К слову, это уже второе подряд поражение «Ястребов». Следующая игра состоится 25 января в «G-Drive Арене» с челябинским «Трактором».

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