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НовостиОбщество22 января 2023 8:34

4 и 5 февраля в Омской области пройдут гонки на собачьих упряжках

Четвероногие спортсмены и их хозяева посоревнуются в первенстве Омской области, Кубке Евразии, в спринт-гонке «Гиперборея-2023»
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: rustur.ru.

Фото: rustur.ru.

4 и 5 февраля в Омской области вновь пройдут зрелищные соревнования «Гиперборея». Яркие и зрелищные старты по ездовому спорту ежегодно с успехом проходят в нашем регионе.

В этом году соревнования состоятся 4 и 5 февраля. Мероприятие примет база отдыха «Политотдел». Трасса гонки пройдет по живописному зимнему лесу. Четвероногие спортсмены и их хозяева посоревнуются в таких стартах, как чемпионат и первенство Омской области, Кубок Евразии, а также в спринт-гонке «Гиперборея-2023».

Традиционно участниками состязаний станут каюры со всей страны. Медали будут разыграны в дисциплинах «лыжи-спринт» (1 или 2 собаки), «нарта-спринт» (2, 4 или 6 собак), а также состоятся детские старты для юных каюров. В рамках турнира пройдут различные конкурсы, а еще зрители получат уникальную возможность познакомиться с северными ездовыми породами собак.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Парад открытия состоится 4 февраля в 11:00. Начало соревнований 4 февраля – в 12:00, 5 февраля – в 10:00.