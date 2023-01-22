4 и 5 февраля в Омской области пройдут гонки на собачьих упряжках

Фото: rustur.ru.

4 и 5 февраля в Омской области вновь пройдут зрелищные соревнования «Гиперборея». Яркие и зрелищные старты по ездовому спорту ежегодно с успехом проходят в нашем регионе.

В этом году соревнования состоятся 4 и 5 февраля. Мероприятие примет база отдыха «Политотдел». Трасса гонки пройдет по живописному зимнему лесу. Четвероногие спортсмены и их хозяева посоревнуются в таких стартах, как чемпионат и первенство Омской области, Кубок Евразии, а также в спринт-гонке «Гиперборея-2023».

Традиционно участниками состязаний станут каюры со всей страны. Медали будут разыграны в дисциплинах «лыжи-спринт» (1 или 2 собаки), «нарта-спринт» (2, 4 или 6 собак), а также состоятся детские старты для юных каюров. В рамках турнира пройдут различные конкурсы, а еще зрители получат уникальную возможность познакомиться с северными ездовыми породами собак.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Парад открытия состоится 4 февраля в 11:00. Начало соревнований 4 февраля – в 12:00, 5 февраля – в 10:00.