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НовостиОбщество22 января 2023 8:27

Снова похолодает: в Омской области на смену теплым зимним дням придет мороз

После выходных в Омской области снова ударят мороза до -23 градусов
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Обь-Иртышском управлении гидрометеорологии сообщили, что на следующей неделе в Омской области значительно похолодает. В понедельник и вторник, 23 и 24 января, суточная температура воздуха останется в средних значениях: до -13 градусов. А ночью 25 января столбики термометров местами по Омской области уже опустятся до -23 градусов. В эти дни также возможны снегопады и сильный ветер.

- Ночью 25 января ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, ночью его скорость достигнет 5-10 метров в секунду, днем - до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит -12…-17 градусов, при прояснении до -23градусов, днем: -6…-11 градусов, - рассказали на официальном сайте управления омские синоптики.