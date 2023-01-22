Эхо Солдатовой: омскому минздраву пришлось оплатить контракт стоимостью 565 миллионов рублей

Фото: medvestnik.ru.

Минздрав Омской области полностью оплатил контракт с петербургским обществом «НикМед», которое поставляло медоборудование для омских ковидных больниц. Информация об исполнении этих обязательств со стороны омского ведомства появилась на портале госзакупок 19 января. Сам контракт был заключен 8 апреля 2020 года, тогда министром здравоохранения была Ирина Солдатова, сейчас чиновница в федеральном розыске за свои махинации. Общая цена указанного договора составила свыше 565 миллионов рублей.

При этом из-за опального министра ООО «НикМед» судится с областным минздравом уже второй год. После скандальной отставки Солдатовой и вскрывшимися махинациями омские чиновники не хотели оплачивать поставку, заявляя о нарушении закона при заключении контракта. Но суды трех инстанций поддержали питерскую фирму.

Напомним, что из-за действий бывшей чиновницы завели уголовное дело за превышение должностных полномочий при закупках. Министр до своей отставки осенью 2020 года заключала огромные контракты на поставку медоборудования по завышенной стоимости, также Ирина Солдатова использовала законную лазейку, которая позволяла во время эпидемии не выставлять тендер на конкурсной основе, а сразу заключать прямые контракты на нужные в срочном порядке медикаменты и медоборудование. Общую сумму ущерба региональному бюджету в СУ СК РФ оценили в 105 миллионов рублей.