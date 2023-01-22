Жгут пластик и медотходы: омские экоактивисты поймали нарушителей закона

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Накануне активисты российского фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» нашел незаконные источники выбросов в Нефтяниках, поселке Чкаловском и на окраине Омска — в поселке Осташково. Как сообщают очевидцы, несколько омских предприятий вместо утилизации опасных медицинских отходов и пластика, просто их сжигали.

- В местной котельной на территории бывшего деревообделочного комбината на проспекте Мира, судя по всему, сжигают отходы мебельного производства, в том числе пластик, пропитанную смолами ДСП, — рассказал местный эксперт «Компаса», экоблогер Владимир Лифантьев.

Также экоблогер нашел рядом с офисным зданием № 25 по улице Пархоменко склад: там вообще незаконно сжигают медицинские отходы.

Экоактивист выполнил замеры воздуха на взвешенные частицы опасных веществ: омичей отравляют формальдегидами, диоксидами углерода и другими вредные вещества.

Последний пункт, где нарушают экологическое законодательство, нашелся в районе СНТ «Полет-10» в поселке Осташково, здесь обнаружена несуществующая по документам компания, которая занимается приемом, сортировкой и сжиганием мусора. Все материалы будут направлены в Росприроднадзор.

К сведению, фонд «Компас» ведет общественный мониторинг воздуха в городах-участниках проекта «Чистый воздух». Первыми стали Омск и Челябинск, где эксперты обнаружили более 30 «серых» источников загрязнения.