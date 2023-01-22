В ближайшую неделю в районах Омской области временно отключат радио и ТВ

С 24 по 27 января в некоторых районах Омской области Цифровое эфирное телевидение проведет профилактические работы некоторых каналов телевизионного и радио вещания.

В частности, в Таре 24 января проблемы с трансляцией возможны в период с 08:00 до 17:00, в селе Уленкуль Большереченского района — 25 января, с 11:00 до 17:00, в самом Большеречье отключений стоит ждать 26 января с 10:00 до 16:00. Наконец, в селе Ингалы Большереченского района профилактические работы проведут 27 января с 09:00 до 15:00.

В указанные периоды времени жители населенных пунктов будут ограничены в просмотре телеканалов Первый, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница!», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир» и «Муз-ТВ».

Кроме того, в Таре могут возникнуть перебои с трансляцией «Радио России».