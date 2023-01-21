В Омске 9-летний угодил под колеса «Лады Гранты» на Космическом проспекте

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

В Омске накануне вечером на Космическом проспекте под колеса легковушки угодил 9-летний ребенок. Встреча с автомобилем закончилась госпитализаций.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады Гранты» двигался Космическому проспекту. В районе дома №97Б мужчина сбил 9-летнего школьника, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за стоявшего автомобиля.

В результате аварии маленький пешеход получил ушибы. Его доставили в медучреждение. По данного инцидента будет проведена проведена проверка, по итогам которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru