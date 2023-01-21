В Омске задержали мужчину, избившего гвоздодером сторожа пункта приема металлолома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения в Советском округе.

Как сообщили в полиции, ранним утром 20 января поступила информация о том, что неизвестный в маске напал с гвоздодером на 57-летнего охранника пункта приема металла, расположенного на проспекте Мира. Избитого мужчину обнаружил директор организации, который и вызвал скорую. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму.

- Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что на территорию организации проник мужчина в черной маске с гвоздодером в руках. Злоумышленник несколько раз ударил сторожа и безуспешно попытался вскрыть сейф, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность и место проживания подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Лукьяновки. Его задержали на рабочем месте в Центральном округе.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что пошел на преступление, будучи пьяным. Он отметил, что ранее посещал данный пункт приема металла и давно заметил, стоящий там сейф.

В настоящее время на омича завели уголовное дело по статье «Разбой». Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и поместил его под стражу. Ему грозит до 15 лет колонии.

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