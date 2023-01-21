С жителей севера Омской области начали списывать долги по капремонту, накопившиеся за 5 лет

Фото: Даниил ОПАРИН

Жителям Тевриза, райцентра на севере Омской области, Фонд капремонта дарит «подарки» в виде списаний с банковских счетов крупных сумм - от 10 тысяч рублей. Организация начала изымать денежные средства у сельчан в качестве уплаты долга за капитальный ремонт. Об этой необычной ситуации рассказало издание «Город55».

Как сообщили местные жители, квитанции им не приходили от Фонда на протяжении многих лет. Однако организация все же вспомнила о них и начала рассылать уведомления с требования уплаты долгов, накопившихся в период с августа 2017 года по июль 2022 года. Фонд передал материалы в службу судебных приставам, которые и принялись собирать задолженность с населения.

В Фонде капитального ремонта Омской области заявили, что ничего экстраординарного не происходит, идет плановая работа.

- У нас никаких проблем с этим районом нет. Происходит плановая работа, как со всеми районами. Так, чтобы массово мы не направляли квитанции несколько лет, а тут начали направлять, - такого нет. Надо смотреть точечно на каждый адрес: может, кто-то просто не платил. Мы же ведем работу постоянно. Неплательщику предлагаем закрыть долг, если он отказывается - обращаемся в суд, - цитирует комментарий организации издание.

Администрации поселения и района также занимаются решением возникшей ситуации.

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