Омский губернатор Бурков посетил новый многопрофильный медцентр

Клиника офтальмологии «Интервзгляд», которая существует в Омске больше 20 лет, перебазировалась из старого здания в новый 5-этажный корпус и ведёт расширение профилей своей деятельности. Офтальмология в новом центре уже открылась: с 1 ноября осуществляется как амбулаторный приём, так и хирургическое лечение пациентов. В ближайшее время планируется открытие всех остальных направлений - и это будет уже новый медцентр.

Здесь будут представлены такие направления, как маммология, вертебрология, травматология и ортопедия, реабилитация, лучевая диагностика. В перспективе планируется открытие гинекологии и проктологии. По всем профилям будут применяться исключительно инновационные технологии. К примеру, установлен единственный за Уралом рентгенаппарат, который позволяет исследовать позвоночный столб целиком.

- Обычно делается несколько снимков: шейного, грудного и поясничного отделов, а потом программа в компьютере сшивает. У нас аппарат делает как сканер: отмечает все углы, искажения на предмет лечения сколиоза. Для ортопедов это очень важно, потому что показывает все углы и искажения в тазобедренном суставе, в стопе, - то есть профиль для ортопедов очень широкий, диагностика позволяет. Этот же рентген аппарат позволяет определять плотность костной ткани, - пояснил главный врач клиники «Интервзгляд», кандидат медицинских наук Алексей Возлюбленный.

Грузоподъёмность аппарата - 300 кг, позволяет проводить обследования пациентов с большим весом.

- В сфере офтальмологии Омск имеет свои серьёзные наработки ещё со времён советского периода: своя школа врачей, своя научная база. К нам приезжают из-за рубежа именно в Омск обследоваться и оперировать глаза. В этой сфере у нас две основные клиники - клиническая больница имени Выходцева и клиника «Интервзгляд», которая построила современный медицинский центр уже с более широким профилем, - подчеркнул Губернатор Александр Бурков.

Он отметил, что с открытием многофункционального медцентра будет реализован крупный инвестиционный проект. Для его оснащения только оборудования закуплено на 600 млн рублей. В целом проект обошёлся компании в более чем 1 млрд рублей.

- Экспорт медицинских услуг - одно из основных направлений развития стратегии Омской области, и компания «Интервзгляд» делает большой вклад в её реализацию. Сегодня более 20 тыс. человек приезжают из-за рубежа лечиться именно в Омск. С появлением таких клиник у нас будет поток увеличиваться. Это для нас - перспектива развития, дополнительные инвестиции в наш регион,- подчеркнул губернатор Бурков.