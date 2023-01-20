Омские власти закупили 35 тысяч щеточных дисков для уборочной техники

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о поступлении нового оборудования для уборочной техники - 35 тысяч щеточных дисков.

Щеточные диски используются для уборки дорог, пешеходных зон и тротуаров не только в зимний, но и в летний период. Всего на покупку 35 тысяч дисков было выделено свыше 2,67 миллиона рублей.

- Чтобы собрать одну тракторную щетку требуется порядка 50-ти дисков. Для техники на базе «ЗИЛов» и «КамАЗов» — 70-74. Из-за высокой интенсивности использования, срок службы такого диска не превышает нескольких месяцев, а то и недель. И ведь без них не обойтись, - рассказал градоначальник.

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