В Омске с 21 января по субботам будут перекрывать улицу Рождественского

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске с 21 января по субботам на участке дороги по улице Рождественского будет перекрыто движение.

На участке от дома №6 корпус 2 до №6 корпус 5 по улице Рождественского движение транспорта будет закрыто с 8 до 16 часов 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря 2023 года. На данном участке будет также запрещена парковка.

Схема. Фото: мэрия Омска

Возможный маршрут объезда между улицей Серова и улицей Всеволода Иванова - от дома №15 до дома №7 по улице Рождественского.

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