В Омской области с 21 января ожидаются весенняя оттепель и снегопады

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области в эти выходные и в начале следующей недели ожидается оттепель и небольшой снег. Осадки выпадут в основном на севере региона. Начало третье декады января ознаменуется теплой, почти весенней погодой.

– Омичей ждут теплые выходные. В субботу ночью температура будет -11…-16, при прояснении до -18…-23, а днем -5…-10, местами до -15 градусов. В воскресенье, 22 января, давление начнет падать. Приближающийся циклон принесет в регион осадки. Больше снега выпадет на севере области. Ночью ожидается -9…-12, при прояснении до -20, днем -4…-9 градусов, - рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.

Теплая погода сохранится и в начале следующей недели. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 23 января, наш регион будет находится в теплом секторе циклона. Ночью температура воздуха повысится до -7...-12, а днем ожидается -4...-9 градусов. Возможен также небольшой снег.

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