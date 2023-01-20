В Омской области создали комиссию по снижению числа долгостроев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области появится межведомственная комиссия по вопросам снижения количества объектов незавершенных капитального строительства, возведение и реконструкция которых осуществляется за счет местного и областного бюджета.

Как следует из указа, подписанного губернатором Александром Бурковым, основной задачей создаваемой комиссии является снизить количество недостроев. Она должна решать, как поступать с проблемными объектами: продолжать строительство, сносить, консервировать или же приватизировать их.

Председателем комиссии назначен вице-губернатор Валерий Бойко. В ее состав вошли: два представителя минстроя и главы региональных министерств.

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