В Омске на базе частной офтальмологической клиники откроется медцентр

Фото: телеграм-канал губернатора.

Новый медцентр в Омске откроется на базе частной офтальмологической клиники. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков.

Клиника будет предоставлять услуги по маммологии, урологии, вертебрологии, гинекологии, травматологии, лучевой диагностике, реабилитации прочего.

- Это новый уровень медицинского обслуживания. Так, в новой клинике есть единственный за Уралом рентген-аппарат, на котором можно сделать целиком снимок позвоночника или тазобедренного сустава. Это позволяет избежать травматологам и ортопедам любой погрешности при диагностике и лечении пациентов, - пояснил глава региона.

Также он отметил, что новый центр создаст 70 рабочих мест для новых специалистов. Объем инвестиций в проект составил более миллиарда рублей.

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