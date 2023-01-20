Более 50% омичей покупают канцелярию на работу за свой счет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Около половины омичей (47%) заявили, что им приходится покупать что-либо на работу по собственной инициативе, не дожидаясь, пока это сделает работодатель. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом поиска вакансий hh.ru.

Еще 24% работающих жителей Омска приходится покупать что-либо на работу за свой счет, потому что их заставляет делать это работодатель. Только треть омичей полностью всем обеспечена на работе.

По данным опроса, чаще всего сотрудникам омских компаний за свой счет приходится приобретать канцелярию (53%), средства гигиены (35%), клавиатуры и компьютерные мыши (31%), маски, печатки и халаты (26%). Еще часть респондентов поделились, что их вынуждают покупать мелкую бытовую технику, спецодежду и оплачивать различные услуги, в частности заправку топливом автомобилей.

Еще одной из форм поборов, существующих в компаниях, являются различные праздники. В трети омских организаций руководство обязывает работников «скидываться» на дни рождения.

Отметим, что лишь в 19% фирм, где сотрудников приобретают что-либо для рабочих нужд, полностью компенсируют расходы. Еще в 15% - частично. В остальных ни о какой компенсации руководство даже не думает.

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