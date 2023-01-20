Жительница Омска не смогла оспорить решение суда о признании аварийным ее дома

Дом, за капитальный ремонт, которого омичка бьется в судах. Фото: 2gis

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу омички о признании незаконным постановления мэрии Омска. Ранее межведомственная комиссия включила дом женщины в список аварийных и подлежащих сносу.

Женщина пояснила, что не согласна с техническим отчетом по результатам обследования несущих конструкций дома №35, расположенного по улице Сенной в центре Омска, где она проживает. Омичка полагала, что таким образом ответчик пытается снять себя обязательства по капитальному ремонту дома, который он, согласно решению суда от 24 декабря 2013 года, обязан провести.

В связи с этим она обратилась в районный суд с иском к межведомственной комиссии. Инстанция обязала чиновников повторно провести оценку состояния многоквартирного дома.

Однако они попытались оспорить данное решение через Омский областной суд. В конце концов у них получилось.

- Исследовав материалы дела, судебная коллегия по административным делам Омского областного суда согласилась с выводами отчета специализированной организации, представленного в межведомственную комиссию, о том, что техническое состояние чердачного перекрытия, крыши и кровли, а также здания в целом является аварийным. Зафиксированные дефекты и повреждения несущих конструкций имеют прогрессирующий характер, что может привести к внезапному обрушению. Возложение ранее решением суда обязанности провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома не исключает возможность признания в дальнейшем дома аварийным и подлежащим сносу. С учетом представленных доказательств коллегия определила решение районного суда отменить и отказать в удовлетворении административного искового заявления, - сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

Восьмой кассационный не удовлетворил жалобу женщины на решение Омского облсуда и оставил его в силе. Таким образом, дом омички может быть аварийным, снесен и расселен до 31 декабря 2029 года.

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