Омичка получила штраф за мат в строну полицейского при вручении повестки ее возлюбленному

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд выписал штраф в 25 тысяч рублей жительнице Одесского района, которая обматерила и чуть не избила полицейского, пытавшегося вручить повестку по частичной мобилизации ее возлюбленному. Инцидент произошел еще в конце сентября 2022 года.

- Сожительница сельчанина, выражая несогласие с таким способом исполнения Указа Президента Российской Федерации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что перед ней находится представитель власти в форменном обмундировании и при исполнении должностных обязанностей, неоднократно оскорбила его словами грубой нецензурной брани в присутствии посторонних лиц, демонстрировала агрессивное поведение, замахивалась руками, пытаясь ударить участкового, чем унизила его честь и достоинство, причинив моральные страдания, - сообщили в пресс-службе Одесского районного суда.

Женщина полностью признала свою вину в применении насилия к сотруднику полиции. Одесский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

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