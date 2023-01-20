Жители Омской области с 2023 года смогут получать бесплатную медпомощь в частных клиниках

Виды и профили бесплатно оказываемой медпомощи различаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Омской области смогут получить бесплатно медицинскую помощь в частных клиниках региона благодаря программе, утвержденной правительством региона на 2023 и плановые 2024-2025 годы.

Получить квалифицированную медицинскую помощь по ОМС омичи смогут в 12 коммерческих медцентрах, среди которых:

- Омский филиал медицинского частного учреждения дополнительного профессионального образования «Нефросовет» (Омский филиал Нефросовета)

- Общество с ограниченной ответственностью ООО «Фрезениус Медикал Кеа Омск»

- ООО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед»

- ООО «Омский центр репродуктивной медицины»

- ООО «Альфа-ЭмБио»

- ООО «Ангел»

- ООО «Клиника Неврология для всех»

- ООО «НефроМед»

- ООО «Ядерные медицинские технологии»

- Открытое акционерное общество (ОАО) «Санаторий-профилакторий «Коммунальник»

- ООО «Центр ЭКО»

- Частное учреждение здравоохранения (ЧУЗ) «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Омска».

При этом виды и профили бесплатно оказываемой медпомощи различаются. Так, можно получить специализированную помощь (в частности высокотехнологичную) в круглосуточном стационаре «Евромеда» и «Клинической больнице «РЖД-Медицина» города Омска». В списке услуг входят КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопия, а также тест на коронавирус.

Отметим, проведение отдельных видов исследований назначается в соответствии с действующим законодательством, по направлению лечащего врача.

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