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НовостиПроисшествия20 января 2023 5:34

В Омске сгорела дотла маршрутка у АЗС в Старом Кировске

При пожаре обошлось без пострадавших
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: паблик «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

Фото: паблик «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

В Омске 19 января возле АЗС на улице Мельничной в Старой Кировском дотла сгорела маршрутка. При возгорании никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области , сообщение о пожаре поступило в 21:49. Когда спасатели прибыли на место, микроавтобус 2018 года выпуска был объят пламенем. В тушении приняли участие 10 человек личного состава и две спецмашины. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Отметим, транспортное средство восстановлению не подлежит. Точную сумму ущерба и причину возгорания предстоит установить специалистам.

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