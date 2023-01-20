В структуру правительства Омской области массово ищут сотрудников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Главное управление государственно-правовой службы объявило масштабный конкурс на замещение вакантных должностей, а также на включение в кадровый резерв.
Так, структура регионального правительства ищет:
- двух консультантов отдела финансового контроля и организации закупок управления финансов и экономики;
- главного специалиста отдела подготовки проектов нормативных правовых актов управления законопроектных работ и правовой экспертизы;
- главного специалиста сектора системного и программного обеспечения аппарата мировых судей Омской области отдела системного обеспечения и защиты информации управления информационных технологий.
В кадровый резерв гражданской службы открыт набор:
- начальников отделов (секторов, секторов отделов) управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Главного управления (УОПДАМС);
- консультантов отделов (секторов, секторов отделов) УОПДАМС;
- консультанта отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления (ОГСК);
- главных специалистов отдела администрирования доходов управления финансов и экономики;
- главных специалистов отделов (секторов отделов) УОПДАМС;
- ведущих специалистов управления записи актов гражданского состояния Главного управления (управление ЗАГС);
- секретарей судебного заседания отделов (секторов отделов) УОПДАМС;
- секретарей суда отделов (секторов отделов) УОПДАМС.
Прием документов продлится с 13 января по 2 февраля 2023 года по адресу улица Кемеровская, 115, кабинет 213. Подробнее об условиях конкурса и требованиях к кандидатам на сайте Главного государственно-правового управления Омской области.
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