В Омске завели дело на директора строительной компании за уклонение от уплаты налогов

Фото: Даниил ОПАРИН
Омский следком завел уголовное дело на директора ООО «СтройКонтрольСервис» Андрея Руденко. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, директор фирмы, действуя совместно с другими лицами, с января 2017 по март 2020 года уклонился от уплаты налогов на сумму в размере свыше 15,6 миллионов рублей. На протяжении этого периода обвиняемый подавал в налоговую декларации, содержащие заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате НДС.
В офисе компании и по месту жительства директора и главного бухгалтера следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документацию и электронных носители информации. Идут допросы, расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, основной вид деятельности ООО «СтройКонтрольСервис» - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
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