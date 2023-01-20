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НовостиОбщество20 января 2023 3:22

В Омской области с февраля медики начнут получать новую социальную выплату

Ее размер составит до 18,5 тысяч рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Как отметили в Соцфонде, медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут направлены им автоматически.

Как отметили в Соцфонде, медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут направлены им автоматически.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские медики в феврале начнут получать специальную социальную выплату. Об этом сообщили в омском отделение Соцфонда РФ.

Новая мера социальной поддержки с января 2023 года положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также тем, кто работает в отделениях скорой помощи. В зависимости от категории работников и вида медицинской организации размер социальной выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

- Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представит медорганизация, - отметили в омском отделении Соцфонда РФ.

Добавим, новая выплата медработникам финансируется из средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

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