В Омске иномарка влетела в автобус с 20 пассажирами

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омске минувшим вечером, 19 января, иномарка влетела в пассажирский автобус. ДТП произошло на Левобережье.
Как было предварительно установлено, 38-летний мужчина, находившийся за рулем «Мазды», двигался по улице Енисейская. В районе дома №1/2 при повороте налево он не предоставил преимущество в движении автобусу «ПАЗ» под управлением 42-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.
В момент аварии в пассажирском автобусе, следовавшему по маршруту №21, находилось 20 человек. Один из них - 31-летний мужчина - обратился за помощью к медикам. Водители же транспортных средств отделались легким испугом.
Окончательные причины и обстоятельства ДТП правоохранители установят в ходе проверки.
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