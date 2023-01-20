В Омске иномарка влетела в автобус с 20 пассажирами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске минувшим вечером, 19 января, иномарка влетела в пассажирский автобус. ДТП произошло на Левобережье.

Как было предварительно установлено, 38-летний мужчина, находившийся за рулем «Мазды», двигался по улице Енисейская. В районе дома №1/2 при повороте налево он не предоставил преимущество в движении автобусу «ПАЗ» под управлением 42-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.

В момент аварии в пассажирском автобусе, следовавшему по маршруту №21, находилось 20 человек. Один из них - 31-летний мужчина - обратился за помощью к медикам. Водители же транспортных средств отделались легким испугом.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП правоохранители установят в ходе проверки.

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