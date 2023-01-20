В Омске задержали мужчину, укравшего почти 700 метров кабеля из подвалов домов

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омские полицейские задержали мужчину, который похитил из подвалов жилых домов Центральном округе шесть фрагментов кабеля общей длиной почти 700 метров. Ранее с заявлением о хищении в правоохранительные органы обратился представитель интернет-провайдера.

Как рассказал заявитель, в начале ноября 2022 года от жильцов домов в Центральном округе стали поступать жалобы о сбоях в работе телефонной и интернет-сети. Неполадки поначалу удавалось оперативно устранять, но со временем число подобных обращений стало только расти, как и вложения на ремонт.

- При осмотре мест происшествий на улицах Учебной, 10 лет Октября, Омской, Лермонтова и Декабристов полицейские установили, что злоумышленник проникал в подвальные помещения, взламывая навесной замок. Изъятые следы указывали на причастность к преступлению одного и того же человека, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность похитителя кабеля. Им оказался 38-летний ранее судимый омич без определенного места жительства.

Мужчина ночевал в подвалах, а утром обжигал обрезанные провода и сдавал их в пункт приема металла. Все заработанные таким образом деньги он тратил на личные нужды.

На предприимчивого мужчину завели шесть уголовных дел по статье «Кража». Материальный ущерб составил 192 тысячи рублей. Омичу грозит до 5 лет колонии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru