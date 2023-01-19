Омский губернатор Бурков посетил новый ФАП в селе Шипицыно

Губернатор Омской области Александр Бурков посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Шипицыно Большереченского района. Его открыли 9 января. Теперь медучреждение обслуживает жителей не только этого населённого пункта, но и двух близлежащих деревень - всего 1400 пациентов. Площадь помещений - 107 квадратных метров.

- Кроме приемного и смотрового кабинета, есть раздельные прививочный и процедурный кабинеты, которые прежде были совмещены, отдельное помещение для персонала, аптека, холодильные камеры для хранения медикаментов», - пояснила Губернатору заведующая ФАПом Ксения Вяткина. Штат сотрудников полностью укомплектован – заведует ФАПом фельдшер, ему помогают две медицинские сестры.

Для оснащения ФАПа в 2022 году приобретено 80 единиц оборудования на сумму 2,1 млн. рублей. Фельдшерско-акушерский пункт имеет в своём распоряжении санитарную машину для выезда к пациентам на дом или доставки их в Большереченскую центральную районную больницу. Само строительство обошлось бюджету в 10 миллионов рублей.