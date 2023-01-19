В Омской области открыли мемориальную доску герою СВО

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В Полтавском районе Омской области в одной из школ появились памятная доска и «Парта героя».

Открытие мемориальной доски герою СВО Александру Перминову состоялось накануне в Красногорской школе, где он учился. Сельчанин погиб летом 2022 года в 28 лет во время исполнения воинского долга.

В одном из кабинетов образовательного учреждения также установили «Парту героя». Она отличается от других не только цветом, но и тем, что на ее поверхность нанесены фотография, краткая биография и наименование наград Александра Перминова (медаль «За воинскую доблесть» II степени, медаль «За отвагу», медаль «Участнику военной операции в Сирии», орден Мужества (посмертно). Право сидеть за этой партой получат только отличники учебы и победители олимпиад.

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