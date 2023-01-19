В Омской области из-за глубокого промерзания почвы ежедневно отогревают сотни водоразборных колонок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномальные морозы в омском регионе не прошли даром. Компания «Омскоблводопровод» сообщила о том, что ее сотрудникам из-за глубокого промерзания почв и смещения грунта приходится ежесуточно отогревать по сотне колонок. Причем из строя выходят не только уличные водоразборные колонки в районах области, где температура на порядок ниже, но и подземные коммуникации. Шквала заявок на ремонт можно избежать, если бережнее относиться к эксплуатации.

- При наборе воды рычаг колонки необходимо нажимать полностью. В противном случае не сработает эжектор, и корпус колонки полностью наполнится водой, что в свою приведет к замерзанию. Минимальный набор воды за один прием должен быть не менее 8 литров, - подчеркнули специалисты компании.

Также недопустимо лить воду круглые сутки, оставляя рычаг колонки не в том положении. Сервис каждой колонки при неисправности может занять два часа.