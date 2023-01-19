В Омске фонд капремонта станет присылать квитанции не за истекший, а за текущий месяц

Омичи станут платить с февраля за капремонт по-новому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский фонд капитального ремонта многоквартирных домов решил существенно изменить порядок оплаты по квитанциям. В 2023 году омичам начнут доставлять квитанции с начислениями не за истекший, а за текущий месяц. Новое руководство фонда считает, что такой шаг позволит избежать путаницы в оплатах. Как пояснили в пресс-службе ведомства, внести оплату за квитанции по общему счёту нужно будет до 20 февраля, а по специальному счету — до 10 февраля.

Также внести деньги на счет можно будет, воспользовавшись единым QR-кодом.

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