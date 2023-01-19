В Омске «сухой закон» для мобилизованных продлили до 1 марта 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские власти продлили еще на месяц действие «сухого закона» для мобилизованных в Черемушках. Продавать веселящие напитки в 14-м Военном городке запрещено вплоть до 1 марта.

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал постановление «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». Документ опубликовали сегодня на портале правовой информации.

Отметим, что после объявления первой волны мобилизации в регионе продавать алкоголь было запрещено не только в Черемушках, но и в поселке Светлом. Такой запрет действовал на обеих территориях с 4 октября. В январе продажу горячительных напитков в Светлый вернули.

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