Омич, пытавшийся дать взятку полицейским, отделался штрафом в 150 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске вынесли приговор водителю иномарки, который попытался дать взятку госавтоинспекторам.

Как было установлено в суде, 14 июня 2022 года в ходе проверки оперативной информации сотрудники ДПС остановили автомобиль Cherry Tiggo, за рулем которого находился 33-летний подсудимый. Информация о причастности омича к незаконному обороту табачной продукции, поступившая правоохранителям, подтвердилась: в машине находились коробки с пачками сигарет без акцизных марок. Документов на данную продукцию у мужчины не оказалось, как и страхового полиса.

- Находясь в служебном автомобиле ДПС, с целью уклонения от ответственности за выявленные инспекторами нарушения, мужчина положил денежные средства в размере 17,5 тысяч рублей в бардачок. В это время его действия фиксировал видеорегистратор, расположенный в салоне автомобиля. Вину в совершении преступления мужчина не признал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского округа.

Октябрьский районный суд приговорил мужчину к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Переданные в виде взятки 17,5 тысяч рублей были изъяты в доход государства. Кроме того, в отношении омича также было заведено уголовное дело за незаконный оборот немаркированной табачной продукции.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru