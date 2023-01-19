Больше половины омичей высказались «за» возвращение начальной военной подготовки для школьников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сервис SuperJob провел опрос, чтобы выяснить, как жители Омска относятся к возвращению в учебную программу начальной военной подготовки. 6 из 10 респондентов, или 59%, такой шаг одобряют. Против высказалась четверть жителей региона, или 25%. Родители считают, что предмет все равно не даст необходимых навыков.

Мужчины чаще женщин одобряют начальную военную подготовку – соотношение составляет 69% против 53%.

С распадом СССР предмет убрали из процесса школьного обучения. Но со следующего года все дети, начиная с пятого класса, снова приступят к изучению основ военной подготовки.

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