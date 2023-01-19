Омский губернатор Бурков: Хватит плясать вокруг подрядчиков

Накануне омский губернатор Александр Бурков побывал на стройплощадке Такмыкского дома-интерната в поселке Большеречье. Главе очень не понравилось, что объект, который должны были сдать в августе 2022 года, до сих пор не введен. Строительная готовность остается на уровне 80%, и это полностью вина подрядчика объекта.

- Считаю такое наплевательское отношение подрядчиков к срокам просто недопустимым! Будем держать в тонусе недобросовестных строителей. Если не справляются со взятыми на себя обязательствами, будем принимать меры и расторгать контракты, - прокомментировал глава региона.

По итогам визита и личного осмотра Бурков дал поручение своему зампреду Валерию Бойко найти нового подрядчика, который должен приступить к объекту 1 марта. При этом допфинансирования не будет.

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