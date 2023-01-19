Омское УФСБ пресекло атаки хакеров на информационную инфраструктуру России

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В 2022 сотрудники УФСБ России по Омской области пресекли несколько десятков компьютерных атак на информационную инфраструктуру.

- В прошлом году было установлено 12 пользователей, компьютеры которых подверглись заражению вредоносным программным обеспечением и были включены в состав сети компьютеров, управляемых и администрируемых с зарубежных IP-адресов. Данные средства вычислительной техники использовались для организации компьютерных атак на информационную систему социально-значимых объектов Омска и других регионов РФ.

Выявленное вредоносное ПО было удалено, произведена настройка сетевого оборудования, антивирусов, обновлены соответствующие базы данных, в адрес 3 руководителей омских фирм внесены представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ. К административной ответственности привлечены 8 должностных и физических лиц, нарушивших требования в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

За 2022 год были зарегистрированы факты получения несанкционированного доступа к устройствам 32 жителей Омской области.

Кроме того, к уголовной ответственности были привлечены два студента, которые были причастны к атакам на информационную систему вуза, где проходили обучение. Также были задержаны два специалиста офисов продаж и обслуживания одного из сотовых операторов. Они, пользуясь данными клиентов, проводили идентификацию электронных кошельков кредитных организаций.

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