В 2022 году доходы бюджета Омской области выросли на 10 миллиардов рублей

Усилия правительства Омской области помогли снизить дефицит бюджета. С плановых 12,8 до 5,2 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Доходы Омской бюджета в 2022 году выросли на 10,3 миллиарда рублей. По итогам бюджетного года дефицит областной казны сокращен более чем в 2 раза.

По словам министра финансов региона Вадима Чеченко, за прошлый год в бюджет поступило 137,1 миллиарда рублей доходов, что на 10,3 миллиарда рублей (на 8,1%) больше, чем в 2021 году. Из них 92,3 миллиарда рублей налоговые и неналоговые доходы, еще 44,8 миллиарда рублей - безвозмездные поступления.

- Такой рост доходов складывается третий год подряд, причем если в 2020 году рост был обеспечен за счёт увеличения федеральной поддержки, то в 2021 – 2022 годах – за счёт собственных доходов, - пояснил чиновник.

При этом на 13,1 миллиарда рублей выросли расходы областного бюджета. Они составили 142 миллиарда рублей.

Усилия правительства Омской области помогли снизить дефицит бюджета. С плановых 12,8 до 5,2 миллиарда рублей.

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